Prinz Harry: Geheime Klausel im Falle von Prinz Philips Tod

Das Interview, welches aufgrund einiger brisanter Aussagen der Sussexes hohe Wellen geschlagen hatte, sei ihrer Meinung eine richtige Entscheidung gewesen. "Ich denke, dass Harry und Meghan beide in der Vergangenheit so viel durchgemacht haben – drei Jahre. Und sie haben wirklich versucht, es privat auszuarbeiten. Sie haben wirklich versucht, Hilfe zu bekommen, und nichts hat funktioniert", kommentierte King die Situation. "Also ich denke, sie wollten, dass die Leute verstehen, warum sie die Entscheidung getroffen haben, die sie getroffen haben und was sie durchgemacht haben, und ich denke, dass sie das erreicht haben", fuhr die US-Moderatorin fort, die außerdem betont: "Ich denke, es war sehr mutig von ihr und Harry, zu enthüllen, was sie getan haben."

Gayle King soll eine vertraute Beziehung zum Herzogpaar von Sussex pflegen. Erst vor wenigen Tagen hatte die 66-Jährige für Schlagzeilen gesorgt, als sie Details über Harrys erstes Gespräch von Prinz Harry mit seinem Vater Charles und Bruder William nach dem Oprah-Interview im US-Fernsehen ausgeplaudert hatte. Damals betonte sie, die Informationen von den Sussexes persönlich erhalten zu haben.