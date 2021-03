Meghan-Freundin: So verlief erstes Gespräch zwischen Harry, William und Charles

"Wir sind keine rassistische Familie", hatte Prinz William bei seinem ersten offiziellen Termin nach dem explosiven Interview seines Bruders Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan mit Oprah Winfrey klargestellt. Er habe seit dem Interview noch nicht mit seinem Bruder gesprochen, sagte William vergangene Woche auf Nachfrage von Reportern. "Aber ich werde das tun."

Harrys Gespräch mit Charles und William verlief "unproduktiv"

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten in ihrem Exklusiv-Interview mit Oprah dem britischen Königspalast unter anderem mangelnde Unterstützung vorgeworfen und diese rassistischer Aussagen über ihren Sohn Archie bezichtigt. Als sie mit ihrem ihm schwanger war, habe es Bedenken gegeben, "wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird", sagte Meghan. Harry hingegen warf seiner Familie vor, dass in den Jahren, die Meghan im Palast verbrachte, nie ein Familienmitglied gegen rassistische Angriffe und "koloniale Untertöne" in der Berichterstattung aufgestanden sei. Von seinem Vater Charles zeigte sich der 36-Jährige zusätzlich enttäuscht. Dieser soll nach ihm nach seinem Umzug in die USA Telefonate verweigert haben.