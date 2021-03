Prinz Philip aus Spital entlassen

Aufatmen für die Queen: Der britische Prinz Philip hat Medienberichten zufolge seinen Krankenhausaufenthalt in London beendet. Der 99 Jahre alte Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. (94) verließ demnach am Dienstag das King Edward VII. Hospital in London nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt. Er hatte zuvor eine Herzoperation überstanden.