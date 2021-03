Prinz Philip vom Krankenhaus ins Kittchen? TV-Moderatorin passiert Live-Fauxpas

Die australische Fernsehmoderatorin Allison Langdon verortete Prinz Philip live auf Sendung aber an einem wahrlich unrühmlichen Ort. Ein Fauxpas, der ihr selbst umgehend bewusst wurde. "Die Queen hat in letzter Zeit viele Stürme überstanden. Die Sache mit Prinz Andrew und natürlich, dass ihr Mann im Gefängnis ist", begann sie ihren Aufsager - ehe sie klarstelle: "Nein, Krankenhaus! Lass uns beim Krankenhaus bleiben", so Langdon, die versuchte, sich nach ihrem Versprecher - ohne Erfolg - das Lachen zu verkneifen. Ihr Co-Moderator Karl Stefanovic antwortete scherzhaft: "Eilmeldung. Vom Krankenhaus ins Kittchen. Ein harter Tag für ihn."