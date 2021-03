Wird Elizabeth II. Königin bleiben, wenn Prinz Philip einmal nicht mehr ist?

Die ganze Welt blickt gerade nach London, wo der 99 Jahre alte britische Prinz Philip seit über zwei Wochen stationär behandelt wird. Derzeit erhole er sich von einer Operation am Herzen, heißt es. "Der Herzog von Edinburgh hat gestern im St. Bartholomäus-Krankenhaus einen erfolgreichen Eingriff wegen einer Vorerkrankung am Herzen überstanden", teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Der Mann von Königin Elizabeth II. werde zur Erholung und weiteren Behandlung für einige weitere Tage im Krankenhaus bleiben. Auch Schwiegertochter Camilla gab kürzlich am Rande ihres Besuchs eines Impfzentrums an, dass Philips Gesundheitszustand sich "leicht verbessert" habe.

Tritt Elizabeth zurück?

Für den Fall, dass ihm doch etwas zustößt, sollen laut britischen Medien längst konkrete Vorkehrungen getroffen worden sein. Auswirkungen auf die Thronfolge hätte Philips Tod aber nicht. Auch die Queen würde nach einer Trauerphase theoretisch wieder die Arbeit aufnehmen. Der britische Autor und Royal-Experte Clive Irving ist sich aber unsicher, ob sie dies auch will.

Im Gespräch mit der Zeitung The Mirror sagte er, dass die Königin trotz des anstehenden "Enthüllungs"-Interviews von Enkel Harry und seiner Frau Meghan mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey sehr mit der Gesundheit ihres Mannes beschäftigt sei, auch wenn sie dies offiziell nicht zeige. "Sie versteht voll und ganz, dass eine Monarchin über den Dingen stehen muss, ganz egal wie groß das Chaos unter ihr ist", so der Autor. Dass die Queen zurücktritt, wenn Philip, mit dem sie seit 73 Jahren verheiratet ist, nicht mehr ist, gilt aber als eher unwahrscheinlich.