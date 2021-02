Berichte: Queen Elizabeth beruft Notfalltreffen über neue Pläne ein

Eine frohe Botschaft sorgte just am Valentinstag für Freude bei Fans der britischen Royals- Prinz Harry und Herzogin Meghan werden wieder Eltern. Seit dem sogenannten "Megxit" - ihrem Rücktritt aus der ersten Reihe der Königsfamilie vor einem Jahr - hat sich aber auch abseits der Baby-News viel im Leben der beiden getan. Mittlerweile leben sie in Kalifornien und haben lukrative Deals mit den Streamingdiensten Netflix und Spotify an Land gezogen.