Prinz Philip im Spital: Wie geht es dem Gemahl der Queen wirklich?

Der 99-jährige britische Prinz Philip befindet sich derzeit auf Anraten seiner Ärzte im Krankenhaus, wo er einige Tage zur Beobachtung bleiben soll. Der Gemahl von Königin Elizabeth II. soll zuvor einige Tage von Unwohlsein geplagt worden sein, hatte der Buckingham-Palast am Mittwoch mitgeteilt.

Die Nachricht hatte zunächst große Sorge ausgelöst. Die britische Daily Mail berichtete unter Berufung auf eine palastnahe Quelle aber, dass Prinz Philip "in good spirits" - also guter Dinge - sei. Die Queen soll auf auf Schloss Windsor geblieben sein, wo sich das Paar nach Ausbruch der Corona-Pandemie mehrere Monate lang zurückgezogen hatte.

Berichte: Kein Notfall

Laut einem BBC-Bericht ist Prinz Philip am Dienstag per Auto ins King Edward VII Hospital in London gebracht worden, das nun rund um die Uhr bewacht wird - um eine Notaufnahme soll es sich dabei nicht gehandelt haben.