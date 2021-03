Palast-Insider: Hat Meghan die Hilfe ihrer Mitarbeiter verweigert?

Sie habe während ihrer Zeit im Palast psychisch enorm gelitten, erzählte Herzogin Meghan in ihrem Interview mit Oprah Winfrey. Die Berichterstattung in der britischen Presse habe ihr zugesetzt. Zuweilen habe sie sogar Suizidgedanken gehabt, so die 39-Jährige. "Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein", sagte die ehemalige Schauspielerin und fügte hinzu: "Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen."

Mehrmals habe sie den Palast um Hilfe gebeten, doch diese soll ihr verweigert worden sein, warf Meghan der "Firma" vor.

"Mir wurde gesagt, dass das nicht geht, dass es nicht gut für die Familie wäre", prangerte Meghan "die Insitution" vor einem Millionenpublikum an und erzählte, dass die Human-Ressources-Abteilung ihr keinen Kontakt zu einem Therapeuten vermitteln konnte.

Nach dem brisanten Interview sah sich der Buckingham Palast gezwungen, zu reagieren. "Die ganze Familie ist traurig darüber, wie schwierig die vergangenen Jahre für Harry und Meghan waren", ließ Queen Elizabeth II. unter anderem verkünden.

Schlammschlacht geht weiter

Damit war der royale Schlagabtausch aber noch nicht zu Ende. Nur wenige Tage nach dem Exklusiv-Interview der Sussexes meldete sich Meghans gute Freundin Janina Gavankar zu Wort. Im britischen Fernsehen behauptete die Schauspielerin, dass die Herzogin im Besitz von Emails und SMS sei, welche ihre Behauptungen belegen sollen.

Kurz darauf veröffentlichte der königliche Korrespondent Omid Scobie, welcher auch Mitautor der nichtautorisierten Biografie "Finding Freedom" über Meghan und Harry ist, in einem Artikel für Harper’s Bazaar einen Auszug aus einer Email, welche Meghan angeblich an die Berater des Kensington Palastes geschrieben haben soll - mit der Bitte, einen diffamierenden Bericht in der Boulevardpresse über sie richtig zu stellen. Doch auch dieses Anliegen der Herzogin soll abgeschmettert sein worden.