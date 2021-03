Alles, was wir bislang über Meghan und Harry wussten, ist falsch

Umzug aufgrund mangelnder Sicherheit - nicht weil Meghan zurück nach Hollywood wollte

Als die Nachricht durchsickerte, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex dauerhaft nach Kalifornien ziehen, spekulierten einige Medien, dass Meghan von Anfang an geplant hat, nach Los Angeles zurückzukehren. Im Interview mit Winfrey gaben die beiden aber an, dass sie aufgrund von Sicherheitsbedenken in Kalifornien gelandet sind - anfangs in der Villa von Schauspieler Tyler Perry. Harry sagte Winfrey, dass ihm und Meghan überraschend die Security-Maßnahmen entzogen worden waren, nachdem sie nach ihrer Rückzugsankündigung 2020 nach Kanada flogen. "Plötzlich wurde mir klar: Die Grenzen könnten geschlossen werden'", sagte Harry. "Bald haben wir keinen Schutz mehr. Wer weiß, wie lange der Lockdown dauern wird. Alle Welt weiß, wo wir sind. Es ist nicht sicher, wir müssen hier raus." Perry bot dem Paar und Sohn Archie schließlich sein Haus in Los Angeles an - Sicherheitsmaßnahmen inklusive. Monate später bezogen sie in ihr eigenes Luxusheim in Santa Barbara.