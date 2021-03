Langjähriges Gerücht um Lady Diana und Burt Reynolds bestätigt

Ein langjähriges Gerücht um die verstorbene Prinzessin Diana und Schauspieler Burt Reynolds wurde soeben bestätigt: Jahrelang kursierte die Geschichte, dass Diana 1993 einen scherzhaften Dankesbrief an Reynolds geschrieben haben soll, weil er mit seiner öffentlichen Scheidung von Loni Anderson dafür gesorgt hatte, dass ihr Name für eine Weile aus den Schlagzeilen verschwand.

Gerücht bestätigt: Diana bedankte sich bei Burt Reynolds

Im Rahmen eines Interviews bei "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen bestätigte Anderson nun das Gerücht.

Die Schauspielerin, welche für ihre Rolle der Jennifer Elizabeth Marlowe in der Serie "WKRP in Cincinnati" in den 1980er Jahren drei Mal für den Grammy und zwei Mal für einen Emmy Award nominiert wurde, kam bei ihrem Auftritt in Cohens Show auf das Gerücht von damals zu sprechen.