So gedachte Prinz Harry seiner Mama Lady Diana zum Muttertag

In Großbritannien wurde am Sonntag Muttertag gefeiert. Auch Prinz Harry, der mittlerweile mit seiner Frau Meghan und Sohn Archie (wird im Mai 2) in den USA lebt, hat seiner Mutter gedacht. Wie sein Sprecher bestätigte, hat er auf Dianas Grab Blumen niederlegen lassen. Dieses liegt auf einer Insel in einem See auf dem englischen Landgut Althorp, dem Stammsitz ihrer Familie.