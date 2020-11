Valentino-Mitbegründer teilt ungesehenes Bikini-Foto von Lady Diana

Außerdem veröffentlichte Giancarlo Giammetti auch zwei alte Mode-Fotos, auf denen Lady Diana in Kreationen von Valentino zu sehen ist. Die Netflix-Serie "The Crown" würde einmal mehr an die Probleme erinnern, die Diana einmal hatte, schreibt er. "Hier zwei Fotos [...], die ihr Lächeln und die süße Seite von Diana zeigen", schrieb Giammetti dazu.