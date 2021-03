Herzogin Meghan: Freundin zweifelte an Ehe mit Harry

Bevor Meghan Markle im Mai 2018 Prinz Harry heiratete, hatte ihre Highschool-Freundin Simone Burns Dilley gemischte Gefühle - besonders wenn es um die britische Presse ging. "Wir waren aufgeregt für sie, aber gleichzeitig war ich besorgt", erinnerte sich Dilley laut dem Promiportal US Weekly in der TV-Show E! True Hollywood Story. "Sie war geschieden, sie ist hat Schwarze Wurzeln. Ich sagte: 'Oh mein Gott. Sie werden so gemein zu ihr sein.'" Tatsächlich sah sich Meghan immer wieder mir rassistischen Anfeindungen vonseiten der britischen Boulevardpresse konfrontiert.

Rassimus-Erfahrung außer- und innerhalb der Palastmauern

Meghan hatte Anfang März zudem in einem aufsehenerregenden Interview des Senders CBS von Rassismus während der Schwangerschaft mit ihrem Sohn Archie berichtet. Im Palast habe es Bedenken darüber gegeben, wie dunkel der Hautton ihres Sohnes sein werde.

"Ich bin eine Schauspielerin, Autorin, Herausgeberin meines Lifestyle-Labels 'The Tig', eine ziemlich gute Köchin und ich glaube an handschriftliche Briefchen." So beschrieb sich Meghan Markle in der Zeitschrift Elle Ende 2016 selbst. Das alles zusammen male "ein ziemlich solides Bild" von ihr, so Meghan damals über sich. Die zum Teil negative Berichterstattung über ihre Person habe ihr sehr zugesetzt, erzählte Meghan später im Oprah-Interview, welches im März dieses Jahres ausgestahlt wurde.

Markle war eine eher mittelmäßig erfolgreiche Schauspielerin, bekannt hauptsächlich aus der Anwaltsserie "Suits". Geboren wurde Rachel Meghan Markle am 4. August 1981 in Los Angeles.