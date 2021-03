Prinz Andrew bevorzugt: Queen Elizabeth "frustriert" wegen Charles

Die Angelegenheit wolle man privat und innerhalb der Familie klären, ließ der Palast kurz nach Ausstrahlung des Interviews verlautbaren. Ganz so nah, wie die "Alt"-Royals sich derzeit präsentieren, scheinen sie aber doch nicht beieinander zu stehen - zumindest wenn man dem britischen Autor und Royal-Experten Clive Irving Glauben schenken mag. Queen Elizabeth soll ausgerechnet wegen ihrem ältesten Sohn, Prinz Charles, "frustriert" sein - und sich mehr zu seinem jüngeren Bruder, dem skandalgeschädigten Prinz Andrew, hingezogen fühlen, behauptet Irving im Dokumentar-Film "Queen Elizabeth: Love, Honour und Crown". Die Königin habe Charles "nie wirklich verstanden", berichtete die britische Zeitung Daily Mail ."Bis heute ist sie Andrew gegenüber offener und nachsichtiger, als bei Charles", so Irving demnach.

Skandalträchtiger Liebling

Ingrid Seward, Chefredakteurin der Zeitschrift Majesty, beschreibt Andrew in der Dokumentation als "laut" und "wild", aber auch als "sehr charmant, wenn er will". "Er kann arrogant und unhöflich sein. Er hat einige Eigenschaften seines eigenen Vaters geerbt", so Seward. Charles sei demnach das Gegenteil seines jüngeren Bruders Andrew, der seit jeher als der Lieblingssohn der Queen gilt. Mittlerweile ist sein Image aber unwiderruflich beschädigt.