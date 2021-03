Gefangen im System? Freund über Williams Rolle als Thronfolger

Mit seinem Rücktritt als ranghohes Mitglied der britischen Königsfamilie hat sich Prinz Harry bei den Briten nicht gerade sympathisch gemacht. In den USA versuchen er und seine Ehefrau Meghan, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, sich ein unabhängiges Leben aufzubauen - fernab der Palastmauern. Eine solche Entscheidung wäre für Harrys Bruder William jedoch undenkbar: Der 38-jährige Duke of Cambridge, der nach seinem Vater Charles an Platz zwei der britischen Thronfolge steht, kann sich keine Abweichungen vom royalen Protokoll erlauben. Er wird von klein auf auf seine künftige Rolle als König vorbereitet.

Harry: Prinz William "gefangen" im System

Im Interview mit Talkshowlegende Oprah Winfrey äußerte Harry Bedauern für seinen älteren Bruder. Dieser sei "gefangen" im System, lautete das Fazit des Prinzen. Bereits 2017 hatte der Queen-Enkel in einem Interview gegenüber dem Magazin Newsweek über die Zukunft der Monarchie gesprochen und angedeutet, dass in seiner Familie niemand so richtig scharf darauf sei, den Thron zu besteigen. "Gibt es jemanden in der royalen Familie, der König oder Königin sein will? Das denke ich nicht. Aber wir werden die Pflichten zum richtigen Zeitpunkt wahrnehmen", hatte Harry damals erzählt.

Doch wie sieht William selbst die Situation? Hadert der älteste Sohn von Prinz Charles und Lady Diana mit seiner Vorbestimmung oder hat der dreifache Vater seine Position schon lange akzeptiert?

Williams Freund über dessen Rolle als Thronfolger

Ein enger Freund von Prinz William und Prinz Harry gibt gegenüber der Sunday Times Einblicke in Williams Einstellung gegenüber seiner Zukunft als Monarch. Harrys Behauptung gehe "völlig am Ziel vorbei", wird der namentlich nicht genannte Intimus zitiert. William habe "einen Weg für sich festgelegt, und er akzeptiert seine Rolle völlig", so der Freund der beiden Prinzen. "Er ist in dieser Hinsicht der Enkel seiner Großmutter in Bezug auf Pflicht und Dienst", fügte der anonyme Vertraute hinzu.

Queen Elizabeth II. hatte William schon vor klein auf im Rahmen von persönlichen Treffen auf dessen Rolle als künftiger Monarch vorbereitet. Bei den Nachhilfestunden mit der Oma stand Harry außen vor.