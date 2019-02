Warum Prinz Harry als Kind auf William eifersüchtig war

Adelsexpertin Katie Nicholl enthüllte, dass Prinz Harry (34) im Kindesalter eifersüchtig auf seinen Bruder William (36) gewesen sein soll. Grund dafür sei gewesen, dass ein Mitglied der royalen Familie Prinz William bevorzugt habe und Harry nur wenig Beachtung schenkte.

Prinz William stand im Mittelpunkt

Prinz Harry sei wütend darüber gewesen, dass sein älterer Bruder ohne ihn Zeit mit ihrer Urgroßmutter verbringen durfte, so der britische Express in Berufung auf Nicholl. Queen Mum (†101) habe dem jüngeren Bruder wesentlich weniger Aufmerksamkeit entgegengebracht, so die Royal-Expertin. Das habe Harrys Gefühle verletzt.

In ihrem Buch " Harry: Life, Loss and Love" berichtet die Autorin darüber, wie eine Freundin von Prinzessin Diana (†36), Simone Simmons, die Gefühlslage von Prinz Harry im Kindesalter schildert.