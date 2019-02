Wissen Sie, wen Prinz William vor Herzogin Kate datete?

Bevor Prinz William Herzogin Kate kennen und lieben lernte, hatte auch er die eine oder andere Beziehung, die nicht für die Ewigkeit bestimmt war. So soll der Prinz kurz vor seiner Beziehung mit Kate mit seiner Jugendfreundin Arabella Musgrave angebandelt haben. Royal-Expertin Katie Nicholl gibt Einblicke in die strümische, wenn auch kurze Romanze.

"Leidenschaftliche Beziehung"

Mit Musgrave war William bereits als Kind befreundet. Doch erst mit achtzehn soll der Prinz gegenüber seiner alten Bekannten romantische Gefühle entwickelt haben.

Die Tochter des Park Polo Club-Managers Nick Musgrave war damals Teil von Williams und Harrys engster Clique. 2001 soll es auf der Hausparty eines Freundes zwischen ihr und William gefunkt haben - nur wenige Monate bevor der heute 36-Jährige seine zukünftige Ehefrau kennenlernte. Das berichtet Nicholl in ihrem Buch " William and Harry: Behind the Palace Walls".

" Arabella war zu einem entzückend aussehenden Mädchen herangeblüht", zitieren britische Medien die Autorin. "Sie tanzten und tranken bis in die frühen Morgenstunden. Und als sie verkündete, dass sie sich hinlegen wolle, folgte ihr der Prinz hinauf ins Zimmer", heißt es. "Das war der Beginn einer leidenschaftlichen Romanze. Die beiden haben in diesem Sommer so viel Zeit wie möglich miteinander verbracht."