Affärengerüchte: Hat Prinz William Herzogin Kate betrogen?

2004 waren Calthrope und William tatsächlich ein Paar, wie Nicholl im Buch " William and Harry: Behind the Palace Walls" berichtet. Auch nach der Trennung soll William noch Gefühle für seine Ex-Flamme gehabt haben.

Später soll er wegen ihr sogar seine Beziehung mit Kate auf's Spiel gesetzt haben. Der Seitensprung des Royals sei der eigentliche Grund, warum William und Kate sich 2007 vorübergehend getrennt haben. Einen konkreten Grund für die Trennung haben die beiden damals nicht angegebenen. Bisher wurde angenommen, dass sich William und Kate zum damaligen Zeitpunkt über ihre Zukunftspläne nicht einig waren.