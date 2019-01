Kate: Auf diesen Termin ist Tochter Charlotte bestimmt neidisch

Am Mittwoch besuchte Herzogin Kate das Royal Opera House in London. Bei ihrer Visite durfte die 37-Jahre nicht nur einen Blick in die Kostümschneiderei werfen, sie hatte auch die Ehre, einer privaten Ballettprobe beizuwohnen.

Royal Opera House: Kate wohnt Ballettprobe bei

Eine dürfte Kate wohl besonders um den Termin in der Oper beneidet haben: Ihre Tochter, Prinzessin Charlotte. Die Dreijährige soll ein riesiger Ballettfan sein und - wie übrigens auch ihr Bruder George - bereits fleißig Unterricht nehmen.