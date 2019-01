Doku enthüllt: "William hatte wegen Hochzeit mit Meghan Bedenken"

In den vergangenen Wochen sah sich Herzogin Meghan mehrfach mit Negativ-Schlagzeilen konfrontiert. Sie habe einen Keil zwischen Prinz Harry und seinen Bruder William getrieben und würde sich auch mit ihrer Schwägerin, Herzogin Kate, alles andere als gut verstehen, hieß es aus dem Palast. In der Dokumentation "Kate V Meghan: Prinzessinnen im Krieg", die der Sender Channel 5 am Wochenende ausstrahlte, nahmen gleich mehrere Adelsexperten zu den Gerüchten Stellung.

William war über Harrys Hochzeit mit Meghan "besorgt"

Lady Colin Campbell, die mit Lord Colin Ivar Campbell, einem Sohn des elften Duke von Argyll verheiratet ist, pflegt Kontakt zur britischen Königsfamilie und hat in der Vergangenheit auch schon Bücher über Prinzessin Diana und Queen Mum verfasst. Sie meint bestätigen zu können, dass Meghan einen großen Einfluss auf ihren Ehemann ausübe.

"Ich höre von allen Seiten, dass Harry völlig verzaubert von ihr und ihr völlig ergeben ist. Und dass er sich merklich verändert hat", so die 69-Jährige.