Forderungen der Sussexes geleakt: Meghans Vertrauter wirft Palast der Doppelmoral vor

Ob Gayle King von Meghan und Harry grünes Licht erhalten hat, die vertraulichen Informationen im US-Fernsehen preis zu geben, darüber kann nur spekuliert werden.

Eine Aussage des königlichen Korrespondenten Omid Scobie, der auch schon die nicht autorisierte Biografie "Finding Freedom" über Prinz Harry und seine Frau Meghan mitverfasst hat und als Vertrauter der Herzogin von Sussex gilt, lässt jedoch vermuten, das dies durchaus im Sinne der Sussexes war. Auft Twitter verteidigte Scobie nun seine Kollegin und teilte - indirekt - gegen den Buckingham Palast und die britische Presse aus.

"Etwas verwirrt hier", schreibt er. "Ich möchte also nur das königliche Protokoll richtig stellen. Es ist in Ordnung, wenn Informationen über eine Palastquelle in die Zeitungen gelangen, aber nicht, wenn Gayle King sie im Fernsehen teilt", stichelt er in Richtung britischer Boulevardpresse und Palast.