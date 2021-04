Prinz Philip: Deutsche Verwandtschaft nimmt an Beerdigung teil

Medienberichten zufolge soll Philip sich gewüncht haben, dass seine "Blutsverwandtschaft" an seinem Begräbnis teilnimmt. Wie die britische Daily Mail berichtete, sollen zwei Großneffen und ein Cousin bereits nach Großbritannien geflogen worden sein.

Demnach befinden sich Prinz Philipp zu Hohenlohe-Langenburg, Bernhard Erbprinz von Baden und Landgraf Heinrich Donatus von Hessen derzeit in Vorbereitung auf die Trauerfeier am Samstag in Quarantäne in der Nähe von Ascot. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren in Schloss Windsor verstorben.

Schwieriger Start in ein facettenreiches Leben

Prinz Philips Kindheit und Jugend waren unglücklich. Die Familie musste ins Exil nach Frankreich fliehen, der Vater kümmerte sich kaum um ihn, die Mutter wurde psychisch krank und Philip bei Verwandten herumgereicht.

Philip besuchte zeitweilig die Eliteschule Salem in Süddeutschland und sprach gut Deutsch. Für die Hochzeit mit der britischen Thronfolgerin Elizabeth musste er seinen Titel Prinz von Griechenland und Dänemark sowie seine Nationalität aufgeben.