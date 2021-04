Wer Prinz Philip bei Auftritten der Queen in Zukunft ersetzen wird

Königin Elizabeth II. trauert um ihren Ehemann Prinz Philip. 73 Jahre lang waren die beiden verheiratet. Am Freitag ist der Prinzgemahl im Alter von 99 Jahren verstorben. Unterstützung bekommt die Monarchin in dieser schweren Zeit von ihrer Familie. Und wie die Daily Mail berichtet, werde die Royal Family auch in Zukunft sicherstellen, dass die Königin in Bezug auf ihre royalen Verpflichtungen nicht auf sich alleine gestellt ist.

Ranghohe Royals sollen Philip ersetzen

Eine Reihe ranghoher Royals werde darauf achten, dass die Monarchin bei öffentlichen Terminen von einem Familienmitglied begleitet werde. Dem Bericht zufolge werden künftig ihr Sohn Charles, seine Ehefrau, die Herzogin von Cornwall, der Herzog und die Herzogin von Cambridge, Elizabeths jüngster Sohn Prinz Edward und dessen Frau Sophie von Wessex sowie Elizabeths Tochter Prinzessin Anne vermehrt an der Seite der Königin zu sehen sein.