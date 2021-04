Prinz Charles: Ungewohnt emotionale Worte über seinen Vater Philip

Bereits in den vergangenen Wochen, als Prinz Philip noch im Krankenhaus behandelt wurde, soll sich sein Sohn große Sorgen um Philip gemacht haben. Charles war auch das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, welches dem Prinzgemahl im Spital einen Besuch abgestattet hatte. "Er ist ein Mann, der Gefühle sehr stark empfindet und sich viel mehr Sorgen um den Herzog von Edinburgh macht als um alles, was Oprah Winfrey in Kalifornien vorhat", behauptete noch Anfang März ein Palastinsider gegenüber der Daily Mail über den zukünftigen König in Anspielung auf Meghans und Harrys Oprah-Interview.

Schwieriges Vater-Sohn-Verhältnis

In der Tat hatten Vater und Sohn viel aufzuarbeiten. In der Vergangenheit berichteten Royal-Experten immer wieder über ein vermeintlich schlechtes Verhältnis von Charles zu Prinz Philip. In seiner offiziellen Biografie klagte Charles über seine "elende" Kindheit. Seinen Vater beschrieb der heute 72-Jährige als "hart" und "einschüchternd".