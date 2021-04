Harte Worte der verfeindeten Brüder Prinz William und Harry

William wirft ihm angeblich vor, dass er seit dem Interview „den Ruhm über die Familie stellt“. Das hätte er ihm auch in mehreren Telefonaten unmissverständlich zu verstehen gegeben.

Öffentlich hatte sich William nur einmal zu Harrys Anschuldigungen gegen die Royals geäußert: „Wir sind keine rassistische Familie“.

Während in den USA die Sympathien auf Harrys und Meghans Seite sind, sehen die Briten in Harry mehr den verlorenen Prinzen, der sich in eine extrem ehrgeizige Frau verliebt hat, der die königlichen Traditionen und Pflichten egal seien. Harry, so meinen viele, werde das eines Tages bitter bereuen.

Seine Kinder Archie und dessen noch ungeborene Schwester seien bereits jetzt in eine Außenseiterrolle gedrängt. Zu den in England lebenden anderen neun Urenkeln der Queen wird es wohl in nächster Zeit keinen engen Kontakt geben, während Williams Kinder, George, Charlotte und Louis, viele, fast gleichaltrige Verwandte zum Spielen haben.