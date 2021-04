Freunde verraten: Wieso Meghan wirklich Philips Beerdigung fernbleibt

Prinz Harry wird am 17. April an der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip teilnehmen. Aus diesem Grund ist Prinz Williams jüngerer Bruder bereits in Großbritannien eingetroffen. Seine Ehefrau Herzogin Meghan ist nicht mitgereist. Der Schwangeren sei von ihrem Arzt von der Reise abgeraten worden, hatte ein Sprecher des Palasts mitgeteilt. Sie ist zusammen mit Sohn Archie in Montecito, Santa Barbara, geblieben.

Prinz Philips Beerdiging: Der wahre Grund für Meghans Fernbleiben?

Die Begründung sorgte jedoch für Spekulationen, da die Herzogin von Sussex im Februar 2019 schon einmal hochschwanger rund um den Globus gejettet war. Damals flog sie im 7. Schwangerschaftsmonat von London nach Marokko und anschließend weiter nach New York, wo sie zusammen mit ihren engsten Freunden eine Babyparty feierte.

Im November wurde bekannt, dass Meghan vergangenen Sommer eine Fehlgeburt erlitten hatte. In einem Artikel für die New York Times schilderte die ehemalige Schauspielerin das traumatische Erlebnis. Nun will sie wohl jedes Risiko vermeiden. Meghans Fernbleiben von Prinz Philips Begräbnis sorgt - vor allem nach dem explosiven Oprah-Interview der Sussexes - dennoch für Getuschel.