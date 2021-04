Prinz Philips Beerdigung: Darum verließen William, Kate und Harry Kapelle gemeinsam

Laut Victoria Arbiter, einer von Kommentatorin von CNN, hatten sich viele von Prinz Philips Familienmitgliedern entschieden, nicht gleich in die Autos zu steigen, die vor der Kapelle auf sie warteten. Man entschied, als Familie aufzutreten und zusammen zum Schloss zu spazieren.

"Nachdem sie in der Kapelle getrennt wurden, können sie jetzt zusammenkommen, was der Königin ein Trost sein wird", twitterte Arbiter am Samstag, als die Beerdigung zu Ende ging.