Rückkehr nach Kalifornien: Prinz Harry schwänzt Queen-Geburtstag

Nachdem Prinz Harry anlässlich des Begräbnisses seines Großvaters Prinz Philip, der im Alter von 99 Jahren verstorben war, in seine Heimat Großbritannien gereist war, spekulierten britische und amerikanische Medien, ob der Herzog von Sussex seinen Aufenthalt verlängern könnte, um dem Geburtstag von Queen Elizabeth beizuwohnen, die am 21. April 95 wird. Wie die Daily Mail berichtet, soll der 36-Jährige aber bereits zu seiner Ehefrau Meghan nach Kalifornien geflogen sein.

Prinz Harry zurück in Kalifornien

Demnach soll Prinz Harry mit einem Flieger von American Airlines, der am Dienstagnachmittag in den USA ankam, zurück nach Los Angeles gejettet sein. Er soll bereits zu seinem Haus in Montecito, Kalifornien, gefahren worden sein.

Harrys US-Rückkehr bedeutet, dass er nicht anwesend sein wird, um den 95. Geburtstag seiner Großmutter, Königin Elizabeth II., am Mittwoch zu feiern, wie er im Vorfeld überlegt haben soll. Harry soll es dem Bericht zufolge wichtiger gewesen sein, zu seiner schwangeren Frau Meghan und dem gemeinsamen Sohn Archie zurückzukehren. Der Herzog von Sussex werde sich nun einer zehntägigen Quarantäne unterziehen.