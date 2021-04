Prinz Harry könnte unangenehmes Gespräch mit Charles erwarten

Klar ist aber: An Sonntag endete die Trauerzeit. Schon bald steht ein weiterer wichtiger Termin an, auch wenn wegen der Corona-Regeln ebenfalls keine Feier möglich ist - die Queen wird am Mittwoch 95. Es ist ihr erster Geburtstag ohne ihren Gatten seit ihrer Hochzeit 1947. Ob Harry bis dahin in Großbritannien bleibt, ist unklar. Diversen Berichten zufolge soll er ehestmöglich zurück in die USA zu seiner Ehefrau Meghan fliegen wollen. Meghan erwartet derzeit ihr zweites Kind - ein Mädchen, das im Sommer zur Welt kommen soll.

Royal-Expertin Victoria Arbiter stellte in einem Interview im australischen Fernsehen allerdings die Vermutung an, dass Harry vor seiner Abreise in jedem Fall ein Ausprache-Gespräch mit Vater Charles erwarte. Harry hatte seine Familie vor der Trauerfeier über ein Jahr lang nicht persönlich gesehen. "Es war nicht der Tag, die wichtigen Gespräche zu führen, um den Schaden zu reparieren, den die Familie erlitten hat."