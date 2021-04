Meghan: Die verborgene Bedeutung ihres Blumenkranzes für Prinz Philip

So entschied sich Meghan unter anderem für Bärenklau (Acanthus mollis), welcher als die Nationalblume der griechischen Heimat des verstorbenen Herzogs von Edinburgh gilt. Auch eine Stechpalme wurde in Gedenken an Philps Dienstjahre bei der Marine hinzugefügt. Rosen wurden in Anspielung auf Philips Geburtstag im Juni verwendet, während Glockenblumen als Symbol für Dankbarkeit stehen. Rosmarin als Symbol für die Erinnerung und Lavendel als Zeichen für Hingabe wurden ebenfalls hinzugefügt, wie die britische Vogue berichtet.