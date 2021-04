Queen Elizabeth: Umzug nach Prinz Philips Tod?

Mit einer bewegenden Trauerfeier hat die britische Königsfamilie Abschied vom Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) genommen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie auf Schloss Windsor nur im kleinsten Kreis mit 30 Gästen statt - doch landesweit nahmen die Menschen Anteil. Sehr gefasst und mit gesenktem Haupt, offensichtlich Lied- und Redetexte verfolgend, saß die Queen bei der Trauerfeier in der St.Georgs-Kapelle alleine in der ersten Reihe. Die Corona-Regeln machten es notwendig, dass die Monarchin Abstand hielt zu ihrer Familie. Den Trauermarsch begleitete sie in ihrer Staatslimousine. Sohn und Thronfolger Prinz Charles (72) wirkte sehr ergriffen, als er dem Sarg seines Vaters folgte.

Doch auch wenn sich die Queen gewohnt stoisch gibt, der Verlust ihres Mannes, mit dem sie über 73 Jahre verheiratet war, soll für die britische Monarchin einen großen Verlust und ein einschneidendes Erlebnis bedeuten.

Queen: Keine Nacht mehr im Buckingham Palast?

Berichten zu folge habe die Queen nun sogar vor, nach dem Tod ihres langjährigen Begleiters aus dem Buckingham Palast auszuziehen. Seit ihrer Krönung im Jahr 1953 galt dieser als die offizielle Residenz der Königin. Hier hatte sie auch ihre Söhne Prinz Charles und Prinz Andrew zur Welt gebracht. Nach dem Tod ihres Gemahls plane die Queen britischen Medien zufolge nun aber, ihrem Hauptwohnsitz den Rücken kehren und dauerhaft auf Schloss Windsor ziehen, um näher bei ihrem verstorbenen Ehemann zu sein.

Laut einem Bericht des "Hello"-Magazins plane die Monarchin, den Buckingham Palast zu verlassen. Ihren Angestellten soll mitgeteilt worden sein, dass die Königin den Sommer wie gewohnt auf Balmoral Castle in Schottland und Weihnachten aus Schloss Sandringham verbringen, dass sie aber dauerhaft das Windsor Castle bewohnen werde. Die Monarchin plane, künftig zwar zu Terminen nach London zurückkehren, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder eine Nacht im Buckingham Palast verbringen werde, heißt es.