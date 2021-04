Drei nahestendene Royals sollen Prinz Harry auf Philips Trauerfeier ignoriert haben

Alles beim Alten bei Prinz Harry. Nach der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip ist der 36-Jährige Berichten zufolge wieder in die USA zurückgekehrt. In seinem Anwesen in Kalifornien soll er sich derzeit in Quarantäne befinden. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben und am vergangenen Samstag auf Schloss Windsor beigesetzt worden. Zuvor war spekuliert worden, wie das erste Aufeinandertreffen von Harry und dem Rest der königlichen Familie nach über einem Jahr ablaufen könnte.