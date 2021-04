Wildes Gerücht um George Clooney und Herzogin Meghan

Als würden Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht schon für genug Gesprächsstoff sorgen, macht nun ein wildes Gerücht über die Herzogin von Sussex die Runde. Die Gazette New Idea behauptet, dass Clooneys enge Freundschaft mit Harrys Ehefrau eine Krise in seiner Ehe mit Amal auslöst haben soll.

Clooneys enger Kontakt zu Meghan soll Amal missfallen

Eine anonyme Quelle erzählte dem Klatschmagazin, dass die Clooneys via WhatsApp-Gruppenchat mit dem Herzogpaar in Kontakt gestanden sein sollen, aber dass der ehemalige "Emergency Room"-Star und Meghan ihre Unterhaltung auch in privaten Chats fortgesetzt hätten. "Amal ist ziemlich verärgert. Sie findet es ziemlich unhöflich, vor allem, weil sie es war, die alle dazu ermutigt hat, überhaupt Freunde zu werden", wird der angebliche Insider zitiert.