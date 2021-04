Prinzessin Anne verband eine besondere Beziehung mit Vater Prinz Philip

Philip galt als fleißiger Royal und ging erst im Alter von 96 Jahren in den Ruhestand. Sein letzter offizieller Auftritt war bei einer Militärparade der Royal Marines im August 2017 vor dem Buckingham-Palast. Ein Hintertürchen hatte sich "Rentner Philip" offen gehalten, nämlich als gelegentlicher Begleiter der Queen bei Terminen.

Wie der Vater, so die Tochter

Zu seinen vier Kindern soll Prinz Philip ein unterkühltes Verhältnis gehabt haben. Seine einzige Tochter, Prinzessin Anne, genoss angeblich eine besondere Stellung bei Philip - die heute 70-Jährige galt als sein Lieblingskind. So wie sie hätte er sich angeblich auch seine Söhne gewünscht: pflichtbewusst und unerschrocken. Bei den Streitkräften erinnerte man sich einst daran, wie sie einmal die britische Rheinarmee in Rheindahlen besuchte. Nach der offiziellen Begrüßung zog sie sich in ein Privatgemach zurück, wo bald darauf das Telefon klingelte: "Sorry Ma'am, aber wir haben eine Bombendrohung und müssen das Gebäude evakuieren." Woraufhin die Ehrenoffizierin eines Husarenregiments zurückgab: "Sie können das Gebäude evakuieren, wenn Sie wollen, aber ich nehme gerade ein Bad und habe die feste Absicht, es in Ruhe zu beenden." Anne sollte eben ganz nach ihrem Vater kommen - im Gegensatz zu Bruder Charles, dessen stoische Art eher der seiner Mutter ähnelt.