Prinzessin Anne kann nach dem Tod von Vater Philip nicht langsamer machen

Prinzessin Anne würdigt Vater Philip

Anne war Prinz Philips einzige Tochter. Das Leben ohne ihren Vater werde ein "völlig anders" sein, erzählte sie ITV News in einem voraufgezeichneten Interview, das nach Bekanntwerden dessen Todes ausgestrahlt wurde. In Bezug auf seine Rolle als Prinzgemahl, der einst seine eigene Karriere beendet hatte, um die Königin zu unterstützen, hob sie wertschätzend dessen Vermächtnis als Stabilisator der Königin - und der Monarchie - hervor: "Es muss sich von Anfang an ziemlich dramatisch entwickelt haben. Ich glaube nicht, dass die Struktur in Bezug auf die Unterstützung der Monarchie darauf ausgelegt war, sich mit einem Prinzgemahl zu befassen. Niemand hatte darüber nachgedacht, was er tun würde. Und es dauerte eine Weile, bis die Leute verstanden hatten, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, die man nutzen konnte. Er hat Wege gefunden, wie er etwas bewirken kann."