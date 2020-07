Hinter den Kulissen: Prinzessin Anne erklärt Queen Elizabeth Videochat

Im Vorfeld der Veröffentlichung einer Dokumentation über Prinzessin Anne wurde nun ein Ausschnitt veröffentlicht, der sie und ihre Mutter zeigt, wie sie sich an das neue "Territorium" herantasten - und das äußerst sympathisch. So ist Anne zu sehen, die auf ihre Mutter wartet, bevor deren Assistent Tom Laing-Baker sie ankündigt. "Kannst du alles sehen? Da sollten sechs Leute auf deinem Bildschrim sein", so Anne zur Queen - die antwortet, nur vier Gesprächspartner erkennen zu können. "Mich musst du ja nicht sehen", so Anne. "Du weißt ja, wie ich aussehe." Kleine technische Schwierigkeiten, die wohl dem ein oder anderen bekannt vorkommen dürften.