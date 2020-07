Welches Outfit die Queen zu einem Zoom-Meeting anzieht

Die Corona-Krise hat so einige Veränderungen mitgebracht. Eine davon ist, dass Meetings weltweit vornehmlich nur noch in digitaler Form abgehalten werden. Selbst die Queen hält wichtige Gespräche heutzutage per Zoom ab, wie das vergangene Wochenende zeigte.

Farbenfroh

Die Königin des Vereinigten Königreichs lebt seit Beginn der Pandemie zurückgezogen und hat in den vergangenen Wochen nur einige wenige Termine wahrgenommen. Sie ließ es sich zum Beispiel nicht nehmen, den 100 Jahre alten Weltkriegsveteranen und Rekord-Spendensammler Tom Moore Mitte Juli zum Ritter zu schlagen.

Doch wo möglich, greift selbst eine 94-Jährige dieser Tage lieber auf modernste Technik zurück. Für die Enthüllung eines neuen Porträts "traf" sich die Queen nun mit dem Außenministerium zu einem Zoom-Gespräch, bei dem auch über die Arbeit, die das Amt während der Krise leistet, gesprochen wurde.