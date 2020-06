Was die Royals damit zu tun haben, dass Hüte beliebter werden

Es war das erste Mal seit Beginn ihrer Regentschaft vor 68 Jahren, dass Queen Elizabeth II. nicht am jährlichen Pferderennen in Ascot teilnahm. Corona-bedingt musste das traditionelle Sportereignis, das am Samstag nach fünf Tagen endete, heuer erstmals ohne Zuschauer stattfinden.

Der britischen Königin blieb also nichts weiter übrig, als bei der TV-Übertragung mitzufiebern, denn auch Pferde aus ihrem Stall gehen an den Start. Und das durchaus erfolgreich: In den vergangenen dreißig Jahren soll die 94-Jährige Preisgelder in der Höhe von 7,8 Millionen Euro gewonnen haben.