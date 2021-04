Schwangere Meghan erstmals seit Umzug mit Sohn Archie gesichtet

Seit ihrem Umzug in die USA leben Prinz Harry und Herzogin Meghan weitgehend zurückgezogen. Vor allem die Privatsphäre ihres Sohnes Archie, der am 6. Mai zwei Jahre alt wird, versuchen die Sussexes mit allen Mitteln zu schützen. Gegen Paparazzi, die mit Drohnen über ihrem früheren Anwesen in Beverly Hills kreisten, um Fotos von ihrem Sohnemann zu ergattern, ging das Herzogpaar sogar gerichtlich vor. Erst im März hatten sich Meghan und Harry gegenüber Oprah Winfrey darüber beschwert, vom Könighaus keinen Schutz für sich und ihren Sohn erhalten zu haben. Da das Medieninteresse an dem Ehepaar sehr groß ist, vermeiden die Sussexes deswegen weitgehend private Auftritte in der Öffentlichkeit. Nun hat Herzogin Meghan aber einen seltenen Spaziergang mit ihrem Kind gewagt.

Herzogin Meghan wagt Spaziergang mit Archie

Die ehemalige Schauspielerin erwartet derzeit ihr zweites Kind. Am Mittwoch wurde Meghan von Paparazzi geknipst, wie sie mit kugelrundem Bauch und Archie im Arm unterwegs war. Page Six veröffentlichte Fotos, die Harrys Ehefrau zeigen, auf denen sie in lässigen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer olivgrünen Jacke zu sehen ist. Obwohl sie eine schwarze Maske trug, machten die Augen der Herzogin einen fröhlichen Eindruck.