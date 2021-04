Prinz Harry: Für diese Frau soll er Queen an ihrem Geburtstag versetzt haben

Am Dienstagnachmittag ist Prinz Harry nach Los Angeles zurückgeflogen, nachdem er zuvor zum ersten Mal seit dem Megxit im vergangenen Jahr nach Großbritannien gereist war, um der Beerdigung seines verstorbenen Großvaters, Prinz Philip, beizuwohnen. Damit brach Harry nur einen Tag vor dem Geburtstag seiner Oma, Queen Elizabeth, auf, die Mittwoch 95 Jahre alt geworden ist.

Harry traf sich in Los Angeles mit Wallis Annenberg

Ursprünglich hatte es geheißen, der Herzog von Sussex könnte seinen Aufenthalt verlängern, um am Geburtstag der Queen anwesend zu sein. Sein früher Aufbruch sorgte für Spekulationen, auch wenn es wohl sehr wahrscheinlich ist, dass Harry so schnell wie möglich zu seiner schwangeren Frau Meghan und dem gemeinsamen Sohn Archie zurückzukehren wollte. Nach seinem Rückflug aus Großbritannien soll sich Harry der Daily Mail zufolge in seinem Haus in Kalifornien für zehn Tage in Quarantäne begeben haben.