Von Meghan und Harry geleake Details gefährden Versöhnung mit Royal Family

In einem ausführlichen Artikel für Hapers Bazaar gab der mit Herzogin Meghan befreundete Royal-Experte Omid Scobi Einblicke in Prinz Harrys Aufenthalt in Großbritannien.

Darin schildert der Journalist, der in engem Kontakt zur Herzogin von Sussex stehen soll und auch Mitautor der nicht autorisierten Enthüllungsbiographie "Finding Freedom" über die Sussexes ist, auch, wie ein vertrauliches Gespräch zwischen Harry, seinem Vater Charles und Prinz William verlaufen sein soll.

Meghan-Vertrauter veröffentlichte private Details

"Samstag wurde das Eis für zukünftige Gespräche gebrochen, aber offene Fragen wurden nicht in vollem Umfang beantwortet", erklärte Scobie unter anderem, der auch sonst über vertrauliche Informationen über Prinz Harrys England-Besuch zu verfügen scheint. "Die Familie hat diese Angelegenheiten beiseite geschoben, um sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt."