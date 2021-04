Überstürzte Abreise: Was bei Harrys England-Besuch wirklich geschah

Der Royal-Experte bestätigte außerdem, dass Harry während seiner Visite in Großbritannien in Frogmore Cottage untergebracht war und dass er während seines Besuchs auch weitere Familienmitglieder wie Prinzessin Eugenie und ihr zwei Monate altes Baby August getroffen habe. Scobie geht zudem davon aus, dass Harry am 1. Juli wieder nach Großbritannien reisen werde, um zusammen mit William die Gedenk-Statue von Prinzessin Diana zu enthüllen.

Wie die Daily Mail zuvor berichtete, soll ein Mitgrund für Harrys frühe Rückkehr in die USA seine Sehnsucht nach Meghan gewesen sein. Diese stand während Harrys England-Aufenthalt laut People zwar täglich in Kontakt mit ihrem Mann, um ihn aus der Ferne zu unterstützen. Diesem soll es am Ende aber wichtig gewesen sein, so schnell wie möglich zu seiner schwangeren Frau Meghan und dem gemeinsamen Sohn Archie zurückzukehren.