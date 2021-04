William und Kate: Erster Auftritt nach Begräbnis ehrte Prinz Philip

Nach dem Begräbnis von Prinz Philip vergangenen Samstag haben die Cambridges ihren ersten offiziellen Auftritt absolviert. Zeigte man sich im Auto noch in Gedanken versunken, gingen William und Kate bei ihrem ersten Termin zur Tagesordnung über - und ließen sich von ihrer Trauer kaum etwas anmerken, auch wenn der Auftritt an sich als Tribut an den Duke of Edinburgh zu verstehen ist.

William und Kate absolvieren ersten Auftritt nach Begräbnis

Das Ehepaar besuchte Kadetten der Royal Air Force in Ost-London. Nach den Ereignissen der vergangenen Tage und aus Respekt vor dem verstorbenen Prinzgemahl präsentierte sich Herzogin Catherine bei ihrem Auftritt in Schwarz. William trug einen dunkelblauen Anzug mit schwarzer Krawatte.

Zumindest nach außen versuchten die Cambridges aber, trotz der traurigen Umstände, bestmögliche Laune zu verbreiten. William und Kate plauderten mit den Kadetten und ließen sich dabei sogar zu dem einen oder anderen Scherz hinreißen, während sie das Trainingsgelände der Royal Air Force in London besichtigten. Kate durfte sich bei ihrem Besuch außerdem in einen Flugsimulator setzen.