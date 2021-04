Oprah gesteht: Damit hat sie bei Interview mit Meghan nicht gerechnet

"Immer wenn ich mit jemandem Interviews über etwas Wichtiges mache, habe ich vorher ein Gespräch mit dieser Person", sagte sie. Doch vor dem Interview mit den Sussexes sei dies anders verlaufen. "Ich habe Harry und Meghan vorher nicht gesehen, aber ich habe ihnen eine SMS geschrieben und gesagt, dass ihre Absicht für mich sehr wichtig ist. Sagt mir, was eure Absicht ist, damit wir uns auf ein Ziel einigen können. Und unsere gemeinsame Absicht war die Wahrheit. Sie wollten in der Lage sein, ihre Geschichte so zu erzählen, und dabei ehrlich wie möglich sein", so Oprah über die Intentionen der Sussexes.

Was das Interview so wirkungsvoll gemacht habe? "Was es mächtig macht, ist, wenn man jemanden hat, der bereit ist, so offen, verletzlich und wahrheitsgemäß zu sein", wie es die Sussexes es waren, ist sich die US-Talkmasterin sicher.

"Also, ich gebe mir keine Anerkennung dafür, ich gebe mir selbst Anerkennung dafür, dass ich die Fragen gestellt habe, aber der Grund, warum das Interview so [erfolgreich] war, [...] dass sie so geantwortet haben, wie sie es getan haben", resümierte Oprah über ihr Gespräch mit Meghan und Harry.