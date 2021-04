10. Hochzeitstag: Queen könnte mit besonderem Geschenk für Kate überraschen

Millionen Menschen saßen am 29. April 2011 vor den Fernsehgeräten, als sich der britische Prinz William und Kate Middleton das Jawort gaben: Bis heute haben viele die Bilder noch im Kopf: Kates atemberaubendes Kleid, ihre Schwester Pippa Middleton als Brautjungfer im figurbetonten Kleid, der blaue Himmel und Williams Lächeln in roter Paradeuniform. Und natürlich der öffentliche Kuss des frischbackenen Ehepaares auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, von Millionen Menschen an den Bildschirmen erwartet und erhofft. Zehn Jahre später feiern sie am Donnerstag ihre "Rosenhochzeit".