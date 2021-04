Mit dieser Ausrede könnte Prinz Harry Rückkehr nach Großbritannien im Sommer verhindern

Die britischen Prinzen Harry und William wollen im Sommer mit einer Statue ihrer bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Diana gedenken. Das Kunstwerk soll am 1. Juli am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden.

Harrys geplanter Heimat-Besuch könnte aktuell aber am seidenen Faden hängen, berichtet die britische Zeitung Daily Express. Der Grund soll der eisige Umgang einiger Familienmitglieder mit ihm während der Trauerfeierlichkeiten für seinen Großvater Prinz Philip vor rund einer Woche sein. Einige Royals hätten Harry dabei sogar gänzlich gemieden.