Harrys & Meghans "heimliche Hochzeit": Jetzt spricht Erzbischof von Canterbury

Nun hat sich erstmals auch der Erzbischof selbst zu Wort gemeldet: In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica bestätigte Justin Welby frühere Berichte. Demnach habe es vor der Hochzeit einige "informelle" Treffen mit dem Paar gegeben, rechtswirksam und offiziell wurde die Ehe jedoch am 19. Mai geschlossen - und nicht früher. Er hätte sich strafbar gemacht, wenn er eine Hochzeitsurkunde mit einem anderen Datum unterschrieben hätte, so Welby.

Stephen Borton hatte zuvor ebenfalls angegeben, dass eine Hochzeit ohne Zeugen und nur mit dem Erzbischof rechtlich so oder so gar nicht möglich sei. Außerdem sei das Nottingham College auf dem Grundstück des Kensington-Palasts, in dem das Paar wohnte, kein zugelassener Ort für eine Eheschließung. Die Zeremonie in der St George's Chapel in Windsor sei die offizielle Hochzeit gewesen, bestätigte er. "Jedes Zertifikat, das sie vielleicht von ihren Eheversprechen an der Wand hängen haben, ist kein offizielles Ehedokument", betonte Borton.