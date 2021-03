Ein Jahr Megxit: Happy End für Harry und Meghan?

Was bedeutet nun der Megxit für England und die Monarchie? Lady Dianas ehemaliger Butler Paul Burrell hätte in Harry und Meghan frischen Wind in der teils verstaubten Institution gesehen, wie er in der Doku-Reihe "E! True Hollywood Story" sagte. "Sie haben zwei Kronjuwelen verloren. Unser Verlust. Amerikas Gewinn."

Und laut einer Umfrage des Daily Express, die 2020, nur kurz nach Bekanntwerden des Megxit, durchgeführt wurde, sah nur knapp die Hälfte (48 %) der Briten im Alter von 18 bis 34 Jahren das Königshaus als positiv an. Wesentlich besser kommt die „Firma“ bei den Ü50-Teilnehmern der Erhebung an, denn 73 % halten der royalen Familie weiterhin die Stange.

Was der Abgang der beiden jedenfalls bietet, ist außer Zündstoff auch Filmstoff – auf diesen Zug sprang der Sender Lifetime Television auf. Er will die Geschichte unter dem Titel "Harry & Meghan: Escaping the Palace" auf die Bildschirme bringen.