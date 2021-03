Schädigende Enthüllungen: Wieso Herzogin Meghan jetzt zittern muss

Tom Bower ist für seine investigativen Aufdeckungen bekannt und konnte in der Vergangenheit auch so manch royales Geheimnis lüften. So enthüllte Bower in seinem Buch "Rebel Prince", in dem der Thronfolger generell nicht besonders gut wegkam, über Charles unter anderem, dass dieser eifersüchtig auf Kates Mutter Carole Middleton war, weil sie mehr Zeit mit den Enkelkindern verbrachte. Er habe sich ihr gegenüber immer respektloser verhalten, bis sich sein Sohn William gezwungen sah, die Queen darum zu bitten, einzuschreiten. Das Buch, welches ein Bestseller wurde, teilte keinen einzigen positiven Kommentar über Prinz Charles. Und auch über Camilla enthüllte Bower so manch unangenehmes Detail - darunter, dass sie die verstorbene Prinzessin Diana einst als "verrückte Kuh" bezeichnet haben soll.

Und auch Meghan hat so einiges zu befürchten. Ein Fan scheint Bower nämlich keiner zu sein von Harrys Frau. "Meghan ist von ihrer eigenen Größe überzeugt und glaubt seit Jahren Opfer von Verschwörungen zu sein, die ihr Schicksal zerstören sollen. Während andere in Hauptrollen glänzten, spielte Meghan nur eine kleine Rolle", schrieb Bower erst kürzlich in einem vernichtenden Artikel für The Sun über die Herzogin.