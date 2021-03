Queen Elizabeth könnte Harrys Weg noch nicht akzeptiert haben

Queen Elizabeth II. müsse endgültig akzeptieren, dass ihr Enkel Prinz Harry nicht mehr als arbeitendes Mitglied in die königliche Familie zurückkehren wird, meint der britische Royal-Experte und Autor Rob Jobson. "Er hat dies nun sehr deutlich gemacht, so kann er täglich etwas Positives tun", so Jobson laut Daily Express in der TV-Sendung "Good Morning America" über Harrys Entscheidung, in den USA losgelöst vom Palast unabhängig zu leben und zu arbeiten. "Ein brillanter Schachzug für einen jungen Mann, der große Erfahrung im Management und dem Vernetzen von Menschen hat."